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WSJ: Украина заявила о работе над "более чем одной" баллистической ракетой

WSJ: Украина заявила о работе над "более чем одной" баллистической ракетой

Украина в настоящее время работает над созданием "более чем одной" баллистической ракеты. Об этом в интервью The Wall Street Journal сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

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