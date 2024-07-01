Видит око, а добить не могут. Вгоняющие ВСУ в ужас Су-34 недосягаемы Юлия СоколоваВооружение Российской авиации включает в себя уникальные истребители-бомбардировщики, которые стали настоящей головной болью для западных аналитиков и военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии