Видит око, а добить не могут. Вгоняющие ВСУ в ужас Су-34 недосягаемы Юлия СоколоваВооружение Российской авиации включает в себя уникальные истребители-бомбардировщики, которые стали настоящей головной болью для западных аналитиков и военных.