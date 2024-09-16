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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС о том, что «Атланта» не указывает флаг России рядом с фото Миранчука: «Это полнейшая глупость! Все болельщики, весь мир знает, кто он. Неуважение к игроку своей команды»

В сентябре клуб Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» не стал публиковать российский флаг рядом с фото футболиста при представлении состава команды на матчи против «Шарлотт» и «Нэшвилла».

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