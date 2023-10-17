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Военное обозрение

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  • Lora Некрасова
    Сдрейфили иудеи. Вот так идти в лоб на Газу у них нет газу. Знают, что они там сами себя похоронят. В тесной застройк...Официальный предс...
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В случае взятия Газы Израилю понадобятся в лучшем случае десятки тысяч военных для контроля над палестинским анклавом

В случае взятия Газы Израилю понадобятся в лучшем случае десятки тысяч военных для контроля над палестинским анклавом

Сухопутная операция израильской армии в секторе Газа снова откладывается. Сначала в отдельных СМИ это объяснялось якобы плохими погодными условиями в виде облачности, которая «может помешать авиации оказывать поддержку сухопутным подразделениям с воздуха».

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