Для Музея кочевых цивилизаций на базе Межвузовского кампуса Евразийского научно-культурного центра созданы новые экспонаты

Сегодня лаборатория медицинского университета, расположенная на базе Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ), завершила работу по созданию новых экспонатов для музея кочевых цивилизаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии