Южная Корея не будет сопротивляться пошлинам США

Южная Корея не намерена оказывать сопротивление пошлинам США, так как находится в долгу перед Вашингтоном за оказанную в XX веке экономическую помощь, заявил исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су в интервью изданию Financial Times.