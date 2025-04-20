Южная Корея не будет сопротивляться пошлинам США

Южная Корея не намерена оказывать сопротивление пошлинам США, так как находится в долгу перед Вашингтоном за оказанную в XX веке экономическую помощь, заявил исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су в интервью изданию Financial Times.
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