Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"

Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"

Телекомментатор Алексей Осин высказался о попытке "посадить спортсменов под замок" в преддверии парижской Олимпиады: "Мы что, в СССР?" Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер снова высказалась против выступления наших спортсменов на Олимпиаде без флага и гимна, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград.

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