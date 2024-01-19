Ed Red

Жаль, шваль возвращается. По последствиям это как отхваченные люли от тарасиков под Харьковом. Поражение под Харьковом привело к хроническому обстрелу Белгорода и других городов и поселков приграничья, гибели десятков граждан России. Эти же возвращенцы будут засирать мозги по всей России, а не только приграничных районов.