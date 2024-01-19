Актер и продюсер Леонид Ярмольник заявил ТАСС, что отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции (СВО) стал эмоциональным порывом.
Актер Ярмольник: артисты покинули Россию из-за эмоциональной реакции на СВО
Комментарии
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Ed Red
Жаль, шваль возвращается. По последствиям это как отхваченные люли от тарасиков под Харьковом. Поражение под Харьковом привело к хроническому обстрелу Белгорода и других городов и поселков приграничья, гибели десятков граждан России. Эти же возвращенцы будут засирать мозги по всей России, а не только приграничных районов.
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19 час.
Александр Котов
Бред какой-то. У артистов был эмоциональный взрыв??? А что же они не на передовой то?
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18 час.
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