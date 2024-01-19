Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alla
    В такие морозы домашнему котику не выжить на улице . Всем сердцем желаю, чтобы рыжий малыш поскорее нашёлся.На поиски кота, в...
  • Strannik Mr
    В таком случае, мы ответим этим засранцам под нейтральным флагом, да так, что от этих пидорв ничего , кроме пепла не ...Политик Филиппо з...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤬🤬🤬Жителя Барнаула п...

Актер Ярмольник: артисты покинули Россию из-за эмоциональной реакции на СВО

Актер Ярмольник: артисты покинули Россию из-за эмоциональной реакции на СВО

Актер и продюсер Леонид Ярмольник заявил ТАСС, что отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции (СВО) стал эмоциональным порывом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed Red
Жаль, шваль возвращается. По последствиям это как отхваченные люли от тарасиков под Харьковом. Поражение под Харьковом привело к хроническому обстрелу Белгорода и других городов и поселков приграничья, гибели десятков граждан России. Эти же возвращенцы будут засирать мозги по всей России, а не только приграничных районов.
Ответить
19 час.
Александр Котов
Бред какой-то. У артистов был эмоциональный взрыв??? А что же они не на передовой то?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх