Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Pro 5G: еще один из рода «камон» Заканчив...

Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Pro 5G: еще один из рода «камон»Заканчиваем цикл материалов, посвященных смартфонам серии TECNO CAMON 30, – вслед за обзорами флагмана линейки, CAMON 30 Premier 5G, и, вероятно, самой «народной» модели, середняка TECNO CAMON 30 5G, расскажем о TECNO CAMON 30 Pro 5G источник#Обзор.