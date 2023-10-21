В Башкирии неизвестные снесли православный поклонный крест, установленный на скале Кахарманкая (Скала героев) у Павловского водохранилища севернее Уфы.
В Башкирии снесли поклонный крест. Кто и зачем провоцирует религиозную войну в РФ?
Комментарии
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N
Nata
Завезёте еще несколько миллионов басмачей - еще не этого дождемся.
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15 час.
Румина Мавлеева
Какие все стали религиозные. .Это приведет к войне между разными верующими. Стыдно конечно.что так сделали..Люди разные и не надо насаждать религию везде. Давайте лучше жить дружно.....
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14 час.
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Nata
Дело не религиозности или разности конфессий. Дело в традициях. Вот сожгли Коран - за это судят, уже вломили. А в этом случае, что простить? Сопли растереть и все?
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14 час.
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