В Башкирии снесли поклонный крест. Кто и зачем провоцирует религиозную войну в РФ?

N Nata Завезёте еще несколько миллионов басмачей - еще не этого дождемся.

Румина Мавлеева Какие все стали религиозные. .Это приведет к войне между разными верующими. Стыдно конечно.что так сделали..Люди разные и не надо насаждать религию везде. Давайте лучше жить дружно.....