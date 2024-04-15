Владимир Крикунов предложил играть в КХЛ без легионеров во время санкций

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов, который сейчас возглавляет "Динамо" из Санкт-Петербурга, призвал запретить иностранным спортсменам выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в тот период, когда российский хоккей находится под санкциями и сборная страны не принимает участия в международных соревнованиях.