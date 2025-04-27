Его на фронте подчиненные не боялись, его любили Этот маршал командовал парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, который принимал Жуков, отозвавшийся о нем: «Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и по большому счету одаренного человека мне трудно припомнить».
Солдатский долг маршала Рокоссовского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Это я как-то разговаривал с один литовцем, еще в советское время. Его семья была репрессирована после войны и выслана в Сибирь (Усть-Кут, по-моему...) из-за того, что якобы видели, что их отец видел "лесных братьев" и не донес на них... Литовец там так возмущался и во всем винил русских... А я сказал: "У вас там в Литве в то время жили русские?".. "НЕТ, не было"... Ну а КТО тогда донес в органы, что ваш отец видел "лесных братьев"? ЛИТОВЦЫ И ДОНЕСЛИ!... Вот их и вините!.. А спецслужбам, когда еще ШЛА ВОЙНА, некогда было особо разбираться! Был "СИГНАЛ С МЕСТА" - ОТРЕАГИРОВАЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБСТАНОВКОЙ!!
Ответить
15 час.
Vladimir Lioubimcev
ЛИТОВЕЦ И ЗАТКНУЛСЯ ПОСЛЕ МОИХ СЛОВ.
Ответить
15 час.
Grandad
Непонятна история с "расстегнувшейся застежкой" ордена Победы. Орден крепится серебряной прижимной гайкой на серебряный нарезной штифт. Булавочное крепление ордена Победы было лишь у ордена Монтгомери, в соответствии с английскими традициями ношения наград и у ордена, врученного Л. И. Брежневу в 1978 году под номером ХХ.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии