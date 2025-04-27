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Солдатский долг маршала Рокоссовского

Солдатский долг маршала Рокоссовского

Его на фронте подчиненные не боялись, его любили    Этот маршал командовал парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, который принимал Жуков, отозвавшийся о нем: «Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и по большому счету одаренного человека мне трудно припомнить».

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Это я как-то разговаривал с один литовцем, еще в советское время. Его семья была репрессирована после войны и выслана в Сибирь (Усть-Кут, по-моему...) из-за того, что якобы видели, что их отец видел &quot;лесных братьев&quot; и не донес на них... Литовец там так возмущался и во всем  винил русских... А я сказал: &quot;У вас там в Литве в то время жили русские?&quot;.. &quot;НЕТ, не было&quot;... Ну а КТО тогда донес в органы, что ваш отец видел &quot;лесных братьев&quot;? ЛИТОВЦЫ И ДОНЕСЛИ!... Вот их и вините!.. А спецслужбам, когда еще  ШЛА ВОЙНА, некогда было особо разбираться! Был &quot;СИГНАЛ С МЕСТА&quot; - ОТРЕАГИРОВАЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБСТАНОВКОЙ!!
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15 час.
Vladimir Lioubimcev
ЛИТОВЕЦ И ЗАТКНУЛСЯ ПОСЛЕ МОИХ СЛОВ.
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15 час.
Grandad
Непонятна история с &quot;расстегнувшейся застежкой&quot; ордена Победы. Орден крепится серебряной прижимной гайкой на серебряный нарезной штифт. Булавочное крепление ордена Победы было лишь у ордена Монтгомери, в соответствии с английскими традициями ношения наград и у ордена, врученного Л. И. Брежневу в 1978 году под номером ХХ.
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1 час.
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