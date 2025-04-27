Солдатский долг маршала Рокоссовского

Vladimir Lioubimcev

Это я как-то разговаривал с один литовцем, еще в советское время. Его семья была репрессирована после войны и выслана в Сибирь (Усть-Кут, по-моему...) из-за того, что якобы видели, что их отец видел "лесных братьев" и не донес на них... Литовец там так возмущался и во всем винил русских... А я сказал: "У вас там в Литве в то время жили русские?".. "НЕТ, не было"... Ну а КТО тогда донес в органы, что ваш отец видел "лесных братьев"? ЛИТОВЦЫ И ДОНЕСЛИ!... Вот их и вините!.. А спецслужбам, когда еще ШЛА ВОЙНА, некогда было особо разбираться! Был "СИГНАЛ С МЕСТА" - ОТРЕАГИРОВАЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБСТАНОВКОЙ!!