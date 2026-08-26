Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

4 подписчика

ВСС отмечает снижение рентабельности каско

ВСС отмечает снижение рентабельности каско

Страхование каско становится все менее рентабельным, сообщил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов в эфире радио "Комсомольская правда".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии