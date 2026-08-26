ВСС отмечает снижение рентабельности каско

Страхование каско становится все менее рентабельным, сообщил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов в эфире радио "Комсомольская правда".
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