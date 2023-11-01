Тяжельников: Взрослым можно съедать в день до 300 граммов тыквы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что в день можно съедать 200-300 граммов тыквы взрослым, и 100 граммов — детям.
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