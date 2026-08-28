Путин поддержал учителей и победителей олимпиад в преддверии 1 сентября

Президент Владимир Путин встретится с учителями и олимпиадными победителями перед Днем знаний 1 сентября.
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