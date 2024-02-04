Заостренные ногти: особенности, интересные идеи, дизайн и рекомендации

Сейчас большой интерес проявляется к острой форме ногтей. Как она появилась и развивалась? История: форма ногтей Если обратиться к истории моды, то можно убедиться: заостренная форма ногтей всегда прельщала как женщин, так и мужчин.
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