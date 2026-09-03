Китай заблокировал коммюнике G20. Удар по США. России есть, чему поучиться

Китай оказался единственной страной из "Большой двадцатки" (G20), которая отказалась поддержать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков в Эшвилле, штат Северная Каролина.
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