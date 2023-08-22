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ВС РФ беспилотниками «Герань» нанесли удары по ВСУ в Запорожской области

ВС РФ беспилотниками «Герань» нанесли удары по ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы Российской Федерации в ночь с понедельника на вторник приступили к проведению операции, в ходе которой военная инфраструктура и бронированная техника нацистских формирований киевского режима оказывается поражена при помощи БПЛА.

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