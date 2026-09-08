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Россия может взять под контроль более трети мирового рынка урана к 2040 году

Россия может взять под контроль более трети мирового рынка урана к 2040 году  Такой прогноз содержит доклад британского Центра стратегического преимущества (CSA), на который ссылается Financial Times.

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