Россия может взять под контроль более трети мирового рынка урана к 2040 году Такой прогноз содержит доклад британского Центра стратегического преимущества (CSA), на который ссылается Financial Times.
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