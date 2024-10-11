В ГД предложили обеспечить педагогов бесплатной юридической помощью

Заместитель главы комитета Государственной думы по вопросам просвещения Яна Лантратова выступила с предложением обсудить возможность предоставления права на бесплатную юридическую поддержку для российских учителей, сообщает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии