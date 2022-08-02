Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса главы администрации острова в Facebook*.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса главы администрации острова в Facebook*.
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