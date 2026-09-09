Трамп оценил вероятность заключения сделки с Ираном в 99,9 процента

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором заключении сделки с Ираном, отметив вероятность её достижения на уровне 99,9 процента.
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