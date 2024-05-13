Специалисты прокомментировали появление тигра в окрестностях поселка в Приморье

Специалисты Центра «Амурский тигр» прокомментировали появление краснокнижного хищника в окрестностях поселка Пластун в Приморье (Тернейский район), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии