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Специалисты прокомментировали появление тигра в окрестностях поселка в Приморье

Специалисты прокомментировали появление тигра в окрестностях поселка в Приморье

Специалисты Центра «Амурский тигр» прокомментировали появление краснокнижного хищника в окрестностях поселка Пластун в Приморье (Тернейский район), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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