Синоптик Ильин: в середине недели в Москве похолодает

На этой неделе в целом температурный фон в Москве будет оставаться в пределах климатической нормы, однако ближе к середине ожидается небольшое похолодание, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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