#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Как видим, договорённостей не бить по энергетическим объектам, о которых вчера заявлял Трамп, пока нет ВСУ атакуют НПЗ в Сызрани и Таганроге, ВС РФ - заправки в Киеве.
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