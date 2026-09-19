Политолог Забродин прокомментировал ход второго дня голосования на Ямале

Во второй день голосования Ямал продолжает демонстрировать достаточно высокую явку избирателей. Именно явка на текущих выборах станет главным показателем устойчивости политической системы в России, считает политолог, член общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Евгений Забродин.