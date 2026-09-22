Царукян и Руффи получили медицинское отстранение от боев на 60 дней

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян и бразильский боец Маурисио Руффи отстранены от выступлений на 60 дней, передает MMA Junkie.
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