Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Ржевка

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области, что привело к ранениям двух мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.
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