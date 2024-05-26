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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Первенство Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по тяжелой атлетике.

Первенство Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по тяжелой атлетике.

23 мая в г. Бобруйске, в спортивном зале тяжелой атлетики Могилевской областной СДЮШОР профсоюзов ´Спартак 2006´, прошло первенство Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ по тяжелой атлетике, среди юношей и девушек, 2006 года рождения и моложе, посвященное Дню работников физической культуры и спорта.

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