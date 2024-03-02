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На ВФМ-2024 поговорили о судьбах мира

На ВФМ-2024 поговорили о судьбах мира

СИРИУС, 2 марта, ФедералПресс. Открытый диалог защитников Отечества с представителями нового поколения состоялся в день старта просветительского марафона «Знание», об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

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