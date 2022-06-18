Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Бавария» выпустила футболки из фрагментов формы за десять чемпионских лет. Их быстро раскупили

«Бавария» выпустила футболки из фрагментов формы за десять чемпионских лет. Их быстро раскупили

«Бавария» нашла способ дополнительно заработать на продаже сувенирной продукции. Как передает Sky Sport Deutschland, мюнхенцы вместе с Adidas выпустили футболки, включающие элементы формы за последние десять сезонов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх