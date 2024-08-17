КРЫМ. 17.08.24.г. в Городе Феодосия активист НОД, Бабакина Ирина провела одиночную акцию по сбору подписей.
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КРЫМ. 17.08.24.г. в Городе Феодосия активист НОД, Бабакина Ирина провела одиночную акцию по сбору подписей.
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