Поликлиника на улице Долгова закрылась на ремонт

Третий филиал городской поликлиники №115 на ул. Долгова, 1, корп. 4, закрылся на капремонт. Как сообщил главврач полик линик и Игорь Трусов, работы выполнят в соответствии с новым московским стандартом городских поликлиник.
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