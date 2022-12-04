Рамзан Кадыров: Зачистка Херсонской области от украинских диверсантов идет полным ходом

Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских диверсионно-разведывательных групп идет полным ходом, сообщает издание "Аргументы Недели", ссылаясь на заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова.
