Минобороны: силы ПВО нейтрализовали два беспилотника в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 14:15 по московскому времени была успешно предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести атаку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории РФ.