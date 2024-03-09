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Минобороны: силы ПВО нейтрализовали два беспилотника в Белгородской области

Минобороны: силы ПВО нейтрализовали два беспилотника в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 14:15 по московскому времени была успешно предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести атаку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории РФ.

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