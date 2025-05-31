Волков – о возможном реванше с Павловичем: «Не хочется. Вдруг он меня нокаутирует?»

«Реванш с Павловичем? Не хотелось бы. Как и в первый раз. А в вдруг он меня нокаутирует? Общался ли я с Сергеем после первого боя? Это не секрет – нет, не общался», – сказал боец UFC Александр Волков.
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