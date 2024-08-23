16-летний мотоциклист без шлема попал в ДТП, а потом в больницу в Зиминском районе

Дорожная авария произошла около двух часов ночи 23 августа в селе Кимильтей Зиминского района. Предварительно установлено, что подросток 16-ти лет на мопеде «Орион» не справился с управлением и съехал с дороги.
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