15+ актеров и актрис из культового кино, которых мы совершенно не узнали в более современных фильмах и сериалах

Наверняка некоторые из нас не замечали, что, например, Марина Дюжева, засветившаяся в старом добром фильме «По семейным обстоятельствам», десятилетиями позднее сыграла эпизодическую роль в сериале «Папины дочки».
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