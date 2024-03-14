Филиппо: Военное соглашение с Украиной ведет Францию ​​к разорению и войне

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в одной из публикаций на своем аккаунте в социальной сети X выступил с заявлением о том, что соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной предоставляется незаконным, а также служит проявлением безумия.
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