Филиппо: Военное соглашение с Украиной ведет Францию ​​к разорению и войне

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в одной из публикаций на своем аккаунте в социальной сети X выступил с заявлением о том, что соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной предоставляется незаконным, а также служит проявлением безумия.