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Пролекарство Pt(IV) бьёт опухоль точнее цисплатина и менее токсично

Пролекарство Pt(IV) бьёт опухоль точнее цисплатина и менее токсично

Цисплатин — один из старейших и наиболее эффективных препаратов химиотерапии. С момента открытия в Мичиганском государственном университете в 1965 году он стал стандартом лечения при раке яичек, яичников, мочевого пузыря, лёгких, желудка, а также опухолях головы и шеи.

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