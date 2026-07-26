Пролекарство Pt(IV) бьёт опухоль точнее цисплатина и менее токсично

Цисплатин — один из старейших и наиболее эффективных препаратов химиотерапии. С момента открытия в Мичиганском государственном университете в 1965 году он стал стандартом лечения при раке яичек, яичников, мочевого пузыря, лёгких, желудка, а также опухолях головы и шеи.