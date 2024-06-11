Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию

Она также отметила, что наказание нужно усиливать Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность привлечения иностранных граждан за русофобию, подобно тому, как это делается в случае с экстремизмом.
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