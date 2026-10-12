📚 В Севастополе прошёл съезд русистов С 7 по 9 октября на территории Нового Херсонеса и Севастопольского государственного университета форум объединил педагогов, учёных, библиотекарей и музейных работников из Крыма и Новороссии.
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