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test mazurok

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📚 В Севастополе прошёл съезд русистов

📚 В Севастополе прошёл съезд русистов С 7 по 9 октября на территории Нового Херсонеса и Севастопольского государственного университета форум объединил педагогов, учёных, библиотекарей и музейных работников из Крыма и Новороссии.

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