Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Республике Тыва

22 декабря около 18 часов в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса, произошедшем на 2 км автодороги сообщением «Кызыл-Эрзин».
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