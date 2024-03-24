Переселение народов: "В одном времени-пространстве сосуществуют две России. Каждая в своей собственной реальности."

Ваша Светлость Россия не богадельня и не обязана принимать у себя чуждых ей по менталитету и образу жизни чужих! Хватит уже "понаехавшим" жрать с моего стола и срать мне под дверью! Не хочу!!! Всех в теплушки и далее чемодан-ишак-кишлак!! Захотят поработать, пусть договариваются с работодателем, которые будет нести полную ответственность за своих гастеров! Не надо нам более крокусов-покусов!!!!

b borzov всех диких обезья отправить домой, в ср. Азию, на Кавказ, куда угодно, только подальше от России. Чинуши и пизднесмены, которые завозят ордами всю эту биомассу должны ответить по полной - полной конфискацией всех активов, потом длительный срок, как полагается, за диверсию вселенских масштабов, а после тюряги выслать нахер к тем диким обезьянам, которых они так любят. Без права возрата пожизненно!!!