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Переселение народов: "В одном времени-пространстве сосуществуют две России. Каждая в своей собственной реальности."

Переселение народов: "В одном времени-пространстве сосуществуют две России. Каждая в своей собственной реальности."

В Минпросвещения РФ считают, что введение обязательного вступительного испытания на знание русского языка для детей мигрантов в школе приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования, сказано в ответе ведомства депутату ГД от КПРФ Михаилу Матвееву.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Россия не богадельня и не обязана принимать у себя чуждых ей по менталитету и образу жизни чужих! Хватит уже &quot;понаехавшим&quot; жрать с моего стола и срать мне под дверью! Не хочу!!! Всех в теплушки и далее чемодан-ишак-кишлак!! Захотят поработать, пусть договариваются с работодателем, которые будет нести полную ответственность за своих гастеров! Не надо нам более крокусов-покусов!!!!
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15 час.
b
borzov
всех диких обезья отправить домой, в ср. Азию, на Кавказ, куда угодно, только подальше от России. Чинуши и пизднесмены, которые завозят ордами всю эту биомассу должны ответить по полной - полной конфискацией всех активов, потом длительный срок, как полагается, за диверсию вселенских масштабов, а после тюряги выслать нахер к тем диким обезьянам, которых они так любят. Без права возрата пожизненно!!!
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13 час.
Неизвестно Неизвестно
Всё так, в СССР это могли предотвратить может позаимствовать опыт
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8 час.

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