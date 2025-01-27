Пластиковые отходы научились, наконец, перерабатывать в топливное сырье

В журнале Nature Communications опубликована работа профессора Инсу Ро, который совместно с коллегами из Сеульского национального университета доказал, что добавление воды в процесс деполимеризации полиолефинов значительно ускоряет конверсию и одновременно снижает образование кокса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии