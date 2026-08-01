В Турции задержали готовившего покушение на Эрдогана

Турецкие разведывательные органы задержали последнего участника группировки, которая планировала покушение на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе попытки вооруженного переворота 15 июля 2016 года.
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