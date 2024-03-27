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Глава офиса Зеленского Ермак предложил ЕС ввести новые санкции против России

Глава офиса Зеленского Ермак предложил ЕС ввести новые санкции против России

Европа должна ввести против России новые санкции и предотвратить их обход. Об этом на встрече с делегацией Европарламента заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого передает пресс-служба украинского президента.

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