Глава офиса Зеленского Ермак предложил ЕС ввести новые санкции против России

Европа должна ввести против России новые санкции и предотвратить их обход. Об этом на встрече с делегацией Европарламента заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого передает пресс-служба украинского президента.
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