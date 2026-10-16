Жертвой геополитической экспансии Запада и цветных революций может стать абсолютно любая страна. Западные «партнёры» могут начать действовать подобным образом в отношении любых государств планеты, включая центральноазиатские.
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