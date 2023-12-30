МИД: РФ учтет наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину

При рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года Москва уделяет внимание наличию спроса со стороны потребителей, заявил Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД России, в беседе с РИА Новости.
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