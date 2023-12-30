Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Кирьянов
    Неужели, наши космические силы  не в состоянии обеспечить  безопасность территории России? Якобы, им можно рассмотрет...Коммерсант: Обстр...
  • Лавров
    Кто то говорил о том, что мы еще не начинали. Вопрос, а почему не начинаем, чего ждем, почему не принимаем решительны...Число погибших пр...
  • Людмила Письменская
    Почему не защитили город?Журналист Боуз: В...

МИД: РФ учтет наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину

МИД: РФ учтет наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину

При рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года Москва уделяет внимание наличию спроса со стороны потребителей, заявил Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД России, в беседе с РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх