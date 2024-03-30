Нужно ли принимать пищевые добавки, если вы придерживаетесь здоровой диеты?

Витаминные добавки — это большой бизнес: американцы тратят примерно 45 миллиардов долларов из более чем 177 миллиардов долларов во всем мире на таблетки, жевательные конфеты и порошки, предназначенные для укрепления здоровья.
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